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Bursa’da zincirleme trafik kazası gerçekleşti, 3 araç birbirine girdi

Bursa’da zincirleme trafik kazası gerçekleşti, 3 araç birbirine girdi

Orhangazi'ye bağlı Akharem Kavşağı'nda meydana gelen ve 2 otomobil ile bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

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Kaza 20.45 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Akharem Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Gemlik istikametine gitmekte olan İsmail Okumuş (58) idaresindeki 16 LY 761 plakalı panelvan minibüs, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı bir araca çarpmamak için ani fren yapınca aynı yönde gitmekte olan Niyazi Çan (34) idaresindeki 16 ATP 984 plakalı otomobile çarptı. Yine aynı yönde gitmekte olan Ahmet Doğan (38) idaresindeki 16 ADK 678 plakalı bir başka otomobil de diğer otomobile çarptı.

3 kişi yaralandı

Kazada her iki otomobilde yer alan Ayşegül Çan (34), Oya Doğan (37) ve Gülseren Çan (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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