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Sivas’ta genç sağlıkçının şüpheli ölümü, serumdan sonra hayatını kaybetti

Sivas’ta genç sağlıkçının şüpheli ölümü, serumdan sonra hayatını kaybetti

Sivas’ta arkadaşının evine giden sağlık görevlisi, iddialara göre vücuduna takılan serumun ardından hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre olay, Eğriköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte hemşire olarak görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32) mesai arkadaşı E.C.'nin evinde gitti. Hasta olduğu için Tosun'a serum takıldı. Bir süre sonra E.C. arkadaşı Tosun'un hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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