Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşi Engin Polat'a böyle seslendi
Dilan Polat ve Engin Polat çifti şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici olarak tutuklandı. İkinci tutuklama kararına Dilan Polat'ın ilk tepkisini Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para aklama, vergi kaçırma ve sanal bahis soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çifti, 14 kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.
Şarkıca Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezi 1 Ekim’de kurşunlanmıştı. İşyerine 5 kurşun isabet eden Banu Parlak bu olaydan Dilan ve Engin Polat’ı sorumlu tutarak şikâyetçi olmuştu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat ile babası Sezgin Polat’ı dün sabah ifadeye çağırdı.
Dilan, Engin ve Sezgin Polat savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘silahlı saldırıya azmettirme’ suçundan tutuklandı.