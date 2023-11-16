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Cep telefonuyla video çekmek için canından oluyordu

Cep telefonuyla video çekmek için canından oluyordu

Bursa’da bir sokaktaki elektrik teli kıvılcım çıkarmaya başladı. Arızayı ve patlamaları gören bir kadın ise o anları cep telefonuyla kayda alırken, kopan kablo kadının bulunduğu yere düştü. Refleksle olay yerinden kaçan kadın büyük tehlike atlattı.

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Merkez, Osmangazi ilçesi Namıkkemal Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak lambalarının bulunduğu yerde arıza yapan elektrik kablosu bomba gibi arka arkaya patlamaya başladı. O anları sosyal medyada paylaşmak için telefonuyla kayıt almak isteyen bir kadın ise sokak lambasının altına geçti. Bu esnada ısınan kablo bir anda koparak kadının üzerine doğru düşmeye başladı. Kadının hızlı refleksi faciayı önlerken, muhtemel faciadan dönülen anlar kameraya yansıdı.

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