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Hatay’da 8 katlı bina korna sesiyle aniden yıkıldı

Hatay’da 8 katlı bina korna sesiyle aniden yıkıldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde iş makinasıyla zarar verilen ağır hasarlı 8 katlı bina, korna sesiyle yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar oluşturduğu Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Hassa ilçesi Girne Mahallesi’nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Girne Mahallesi’nde 8 katlı bir binaya iş makinasıyla zarar veren operatör, binayı korna sesiyle yıktı. Sorunsuz olarak gerçekleşen yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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