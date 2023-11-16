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AK Parti'nin İstanbul anketi! Bağcılar ve Silivri belediye başkanları öne çıktı

AK Parti'nin İstanbul anketi! Bağcılar ve Silivri belediye başkanları öne çıktı

AK Parti, İstanbul'da anket yaptırdı. En başarılı belediye başkanları AK Parti'li Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz çıktı.

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Yerel seçim çalışmalarının başladığı AK Parti'de İstanbul için yapılan kamuoyu yoklamalarında, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz öne çıkıyor. 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; kulislerde, İstanbul’da AK Parti'nin yönettiği 24 ilçe belediye başkanından bazılarının değişebileceği belirtiliyor. Özellikle 3 dönemini tamamlayan başkanların değişmesine kesin gözüyle bakılıyor.

3 dönemlikler aday gösterilmeyecek

Türkiye genelinde AK Parti'nin yönettiği büyükşehir ve il belediyelerinde üç dönemlik başkan bulunmuyor. Ancak ilçe ve beldelerde üç dönem ve üstü belediye başkanlığı yapan isimler var. AK Parti kurmayları, 3 dönem kuralının yerel seçimlerde uygulanması ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

AK Parti Silivri'yi MHP'ye bırakacak

Öte yandan, AK Parti'nin İstanbul için yaptığı kamuoyu yoklamalarında, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın en başarılı belediye başkanları çıktığı belirtildi. AK Parti ile MHP’nin İstanbul’da yapacağı seçim iş birliği kapsamında, 2019’da olduğu gibi Silivri’de AK Parti'nin aday çıkarmayacağı, yine MHP’nin adayı ile seçime gidileceği belirtiliyor.

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