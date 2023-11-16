İsrail ordusunun Şifa Hastanesi iddiasına gerekçe sunduğu deliller elinde patladı İsrail basını yazdı

İsrail'in, Hamas'ın ana karargahı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesinin ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden oldu.

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İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne dün gece saatlerinde düzenlediği baskının üzerinden 17 saat geçtikten sonra iddiasına kanıt olarak sunduğu görüntüler istediği sonucu vermedi.

Şifa Hastanesi'nin çevresini ve avlusunu tanklarla kuşatıp hastaneyi dış dünyaya tamamen kapalı tutan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi'nin MR (manyetik rezonans görüntüleme) bölümünde "silahlar ve elektronik cihazlar" ele geçirildiği öne sürüldü.

Ordunun paylaştığı görüntülerde, Hamas'a ait olduğu ileri sürülen, bir bilgisayar, yarım kasa hurma, kitap gibi malzemeler ile çoğu paslı yaklaşık on kalaşnikof tüfek, yelek ve el bombası yer alıyor.

Bununla birlikte görüntülerde, hastanenin, Hamas'ın karargahı olduğuna işaret edebilecek, tünel veya gizli geçit gibi sabit unsurlar ya da İsrailli esirlere dair herhangi bir kanıt sunulmadı.

İsrail ordusunun haftalardır, "Hamas'ın ana karargahı olduğu için uluslararası korunma statüsünün kalmadığını" ileri sürdüğü Şifa Hastanesi'nde bulduğunu açıkladığı bulgular İsrail basınında da eleştiri konusu oldu.

İsrailli gazeteci ve güvenlik analisti Yossi Cohen, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Şifa (Hastanesi) hakkında kötü hisleri" olduğunu kaydetti.

"Benzeri görülmemiş şekilde çocukça uydurmalar"

İsrail'in "benzeri görülmemiş şekilde çocukça uydurmalar" sunduğunu ifade eden Cohen, "Yani (İsrailli) rehineler ve teröristler orada bulunamadı. Ve şimdi Ordu Sözcüsü, Şifa'ya Hamas'ın karargahı olduğu için girdiklerini ve orada silahlar, haritalar ve karargahların bulunduğunu söylüyor. Hiç etkileyici değil. Beklentilere ve uluslararası imajın aldığı hasara değdi mi?" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in büyük istihbarat başarısızlığı"

İsrail'in Kanal 13 televizyonu da "İsrail'in büyük istihbarat başarısızlığı" yorumunu yaparak, "İsrail ordusunun iddialarının aksine Şifa Hastanesi'nde herhangi bir askeri tesisin bulunduğuna dair bir belirti yok." eleştirisi yapıldı.

İsrail'in sağcı Jerusalem Post gazetesi de Şifa Hastanesi'ndeki baskında İsrail ordusunun vardığı sonucu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Gazetenin internet sayfasındaki haberde, "İsrail ordu istihbaratının, 7 Ekim'de İsrail'e saldırı düzenleyen Hamas mensuplarından 200'nün Şifa Hastanesi'nde bulunduğunu söylemişti. Bu 200 Hamas kuvveti buharlaşıp yok mu oldu?" ifadelerine yer verildi.

Filistinli siyasetçi ve araştırmacı Mustafa Bergusi de X hesabından yaptığı yorumda, İsrail ordusunun 18 saatten beri Şifa Hastanesi'ndeki kuşatma ve işgalini sürdürdüğüne işaret ederek, "İddialarını ispatlayacak hiçbir şey gösteremediler. Zamanı yeni yalanlar uydurmak için mi kullanıyorlar?" değerlendirmesinde bulundu.

Bergusi, İsrail ordusunun vardığı sonucu, "tüm skandalların anası" olarak değerlendirdi.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nden yayınladığı görüntülerin yoğun eleştiri konusu olmasının ardından, yeni bir paylaşım yaparak, yayınladığı videonun "uzun halini" paylaştı. Videoda önceki görüntülerden farklı olarak sadece, İsrail ordu sözcüsünün MR binasının giriş katındaki odalar arasında yürürken yaptığı genel yorumlar yer aldı.

Bu eleştirilerin adından İsrail ordusu, önceki paylaştığı videonun devamı olduğunu belirttiği bir paylaşımda daha bulundu.

Bu son paylaşımda ise İsrail ordusunun, söz konusu hastanenin "Hamas ana karargahı" olduğu yönündeki iddiasını destekleyen bir kanıt yer almadı.