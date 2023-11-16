Şanlıurfa'da sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

Şanlıurfa'da etkili olan sis, görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü.

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Sis nedeniyle araçlar farları açık şekilde ilerlerken, Şanlıurfa-Karaköprü karayolunda görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 13 derece civarında ölçüldüğü ilçede trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Yoğun bir sisle güne uyandıklarını belirten Salih Dağ isimli vatandaş, “Sabah uyandım. Sisten dolayı 10 metre ilerisini göremiyordum. Bu şartlarda trafikte olan sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.