Samsun’da para meselesi yüzünden birbirlerine girdiler

Samsun'da para meselesi yüzünden tartışan 2 kişi sokak ortasında birbirine girdi. Birbirlerine fiziksel müdahale bulunan kişileri çevredeki vatandaşlar ayırdı.

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Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokakta bulunan bir kahvehanede oturan 2 kişi bir süre sonra para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Akabinde birbirlerinin yakalarına yapışan 2 erkek şahıs arasında itiş kakış yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girerek kişileri sakinleştirmesi üzerine gerginlik sona erdi.

Gerginlik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.