Akciğer kanseri sigara kullananlarda geç fark ediliyor!

Uzmanlar uzun süren öksürüklerin tedavi edilmezse önemli sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

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Öksürüğün çoğunlukla akciğer hastalıklarında görülmekle beraber kalp hastalıklarında da görülebileceğini, sigara içenlerde gelişen öksürüğün mutlaka araştırılması gerektiğini belirten uzmanlar, sigara kullananlarda akciğer kanserinin çok geç evrelerde fark edilmesine neden olabildiğini kaydetti.

Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, öksürüğün sadece akciğerlerden değil kulak zarı, burun, sinüsler akciğer zarı, mide ve diyaframdan da başlayabildiğini, çoğunlukla akciğer hastalıklarında görülmekle beraber kalp hastalıklarında da öksürük görülebileceğini söyledi. Solunum sisteminin bir savunma mekanizması olan öksürüğün sağlıklı kişilerde nadiren görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, “Öksürük şikayeti ile gelen bir hasta değerlendirilirken öncelikle öksürüğün süresi ve öksürük ile birlikte balgam olup olmadığı sorgulanmalıdır. Böylece öksürüğün akut ya da kronik olduğuna ve kuru ya da yaş olduğuna karar verilir. Kuru öksürük, balgamın eşlik etmediği öksürük tipidir. Klinikte en sık karşılaşılan ve sebebinin tespit edilmesinde zorlanılan öksürük tipi kronik kuru öksürüklerdir” dedi.

Ayrıca öksürüğün aşırı miktarda yapılan sekresyonun atılmasını sağlayan ve akciğerleri koruyan bir refleks olduğunu da ifade eden Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, “En sık öksürük nedenleri viral üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, farenjit, bronşit, allerjik rinit, astım atakları şeklinde sıralanabilir. Eğer öksürük süresi 8 haftayı geçmişse kronik öksürük olarak değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

Sigara kullananlarda tipik öksürük olduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülfem Yıldırım, "Kuru öksürük şeklinde başlayan öksürük, yıllar içinde sigaranın bronşlarda yaptığı hasara bağlı olarak balgamlı öksürüğe dönüşebilir. Öksürük sonrası sekresyon dışarı atılınca kişinin nefesinde rahatlama meydana gelir. Yine de sigara içenlerde gelişen öksürük mutlaka araştırılmalıdır. Çünkü akciğer kanseri sigara kullananlarda çok geç evrelerde fark edilebilir ve bu da tedavi şansının büyük oranda azalmasına neden olabilir" diye konuştu.

“Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigaradır”

Akciğer kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu ve akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu kaydeden Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gülfem Yıldırım, “Akciğer kanseri, akciğerin ve nefes borusunda bulunan bazı hücrelerin kontrolsüz ve aşırı çoğalmasından dolayı oluşan kötü huylu tümörüdür. Akciğer kanserinin risk faktörlerine baktığımızda en sık olarak başta tütün kullanımı gelmektedir. Pipo, puro, sigara kullanımı nargile kullanımı en sık nedenler arasındadır. Yine bunun yanında pasif sigara dumanına maruz kalanlarda da sigara içmeyenlere oranla yüzde 24 oranında daha fazla kanser görülmektedir. Yine sigara içmeyenlerde de akciğer kanseri görülüyor bunun sebebi olarak da bazı insanların genlerindeki akciğer kanserine yatkınlık olduğu ve ailede yatkınlık olduğu görülmektedir. Sigaradan sonra en sık nedenlerden biri doğadan topraktan doğal olarak yayılan radyoaktif madde olan radon gazıdır. Bunun dışında asbeste maruziyetle beraber sigara öyküsü olursa hastalarda akciğer kanseri riski artmaktadır. Yine KOAH gibi yapısal akciğer hastalıklarında geçirilmiş tüberküloz gibi sekel akciğer hastalığı olanlarda da akciğer kanseri gelişme riski mevcuttur" şeklinde konuştu.

Geçmeyen öksürük ve nefes darlığına dikkat

Akciğer kanseri tanısı koyarken hastaların şikayetlerinden yola çıkılması gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gülfem Yıldırım, "Eğer hastalarda geçmeyen öksürük, geçmeyen nefes darlığı, halsizlik, kilo kaybı, ağızdan kan tükürme şikayeti ve aile öyküsü varsa bu hastalara akciğer kanseri yönünden tarama yapılması gerekir. Bu tür hastalarda muayenelerde normal bulgularda elde edebiliriz. Eğer ileri bir akciğer kanseri hastalığı var ise boyunda şişlik, kolda uyuşma, göz kapağında düşme gibi bazı değişik bulgulara da muayenede dikkat etmemiz gerekir" dedi.