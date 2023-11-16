Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle mantar bolluğu yaşanan Bilecik'te vatandaşlar çuval çuval kanlıca mantarı topladı.

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Mantar sezonunun başlaması ile birlikte Bilecik'in yaylalarında kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye giden vatandaşlar kilolarca ağırlığında mantarlar topluyor. Mantar toplayan Sercan Doğan özellikle yaz yağmurlarının fazla yağması sebebi ile mantar bolluğunun olduğunu ve kanlıca mantarını da özellikle faydalarından dolayı topladıklarını belirtti. Doğan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bu sene yağmurun bol yağmaması nedeniyle mantar bolluğu yaşanmadı. Az da olsa olan mantarını iyi bilen merkeze bağlı Ulupınar köylüleri eşliğinde bizde toplamaya geldik. Buralarda halk arasında bilinen acı mantar, sütlü mantar, kanlıca mantarı topladık. Mantar besin değeri olarak çok besleyicidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, işin ehli tarafından toplanmasıdır. Eğer mantarları bilmiyor iseniz zehirlenme ihtimaliniz olabilir."



Öte yandan, yetkililer mantar besin değeri olarak çok besleyici olduğunu söyleyerek, "Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, işin ehli tarafından toplanmasıdır. Eğer mantarları bilmiyor iseniz zehirlenme ihtimaliniz olabilir” diyerek, mantar alırken çok dikkat edilmesini, bilen insanlardan mantar almayı önerdiler.