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Asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal son bilgiyi paylaştı 'Tekten gidecekler' dedi

Asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal son bilgiyi paylaştı 'Tekten gidecekler' dedi

Gazeteci Fatih Portakal, yeni asgari ücret ile ilgili edindiği bilgiyi paylaşarak, "Anladığımız kadarıyla tekten gidecekler. Konuştuğum 1-2 kişi aktardığına göre asgari ücret beklentisi 16 bin 500 ile 16 bin 900 lira arasında olacağı yönünde" dedi.

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Gazeteci Fatih Portakal, 2024 yılı asgari ücretiyle ilgili kendisine gelen bilgileri paylaştı. YouTube kanalında yaptığı yayında konuşan Portakal, "Aralık son haftasında asgari ücretin kaç lira olacağını öğreneceğiz. 2024 yılında da 2 kez mi belirlenecek onu bilmiyorum. Ama anladığımız kadarıyla tekten gidecekler" ifadelerini kullandı.

Portakal, şöyle devam etti:

"Dün hadi dedim geldi yine kasım ayı, çünkü aralık ayında toplanacak taraflar. Ne kadar olacak diye bakındım. Konuştuğum 1-2 kişi aktardığına göre asgari ücret beklentisi 16 bin 500 ile 16 bin 900 lira arasında olacağı yönünde. 18 bin telaffuz edilmiş fakat çalışma maliyeti çok etkileyeceği için işveren tarafından istenmiyormuş. İktidar da enflasyon hedefinden sapma olacağı için istemiyormuş."

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