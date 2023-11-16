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Otoyolda servis ile ticari taksi çarpıştı: 13 yaralı

Otoyolda servis ile ticari taksi çarpıştı: 13 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile ticari taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

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Kaza, Gebze Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Ankara istikameti Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yol ayrımına giren A.Y. idaresindeki 34 LIU 113 plakalı işçi servis minibüsü ile H.E. hakimiyetindeki 62 T 0045 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken, minibüsteki 9 işçi ile taksideki 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Dilovası OSB yol ayrımında trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı yolda kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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