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Bursa'da motosikletle kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bursa'da motosikletle kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, İnegöl Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Fırat D. Yönetimindeki 16 MB 3770 plakalı motosiklet, Sedat K. yönetimindeki 48 L 3077 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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