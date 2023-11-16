Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci yemek ücretlerine yüzde 233 zam!

Samsun Tabip Odası Tıp Öğrencileri Kolu, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenci yemek ücretlerinin 6 TL'den 20 TL'ye yükseltilmesine tepki gösterdi.

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OMÜ yönetimi, öğrenci yemekhane ücretlerine yüzde 233 zam yaptı. 6 lira olan yemek ücreti 20 liraya yükseltildi. Samsun Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu Dönem Sözcüsü Süleyman Taha Kılıç, tıp öğrencileri ve oda üyeleri yaptıkları basın açıklaması ile zamma tepki gösterdi.

"Yetkilileri vicdana ve göreve davet ediyoruz"

Yapılan zammın kabul edilemez olduğunu ifade eden Süleyman Taha Kılıç, "TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının çok üstünde yapılan bu zam için herhangi bir gerekçe gösterilmemiştir. Bölgemizde faaliyet gösteren hiçbir üniversitede bu denli bir artış olmamışken, diğer üniversitelerden daha çok imkana sahip üniversitemizde yapılan bu zam öğrencilerde hayal kırıklığı oluşturmuştur. Yıllar geçtikçe bize verilen porsiyonların azalması ve buna rağmen yemek fiyatlarının devamlı artışı kabul edilemez bir durumdur. Yemekhane masasından doymadan kalkmak istemiyoruz. Ülkemizde üniversite öğrencilerinde artan intihar olaylarının nedenlerinden biri geçim sıkıntısıdır. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların farkındayız fakat bu ekonomik sıkıntıların en çok etkilediği biz öğrencilerin yemek fiyatlarına bu denli bir zam gelmesini kabul etmiyoruz. Yetkilileri yemek kalitesini ve fiyatını gözden geçirmesi için vicdana ve göreve davet ediyoruz" dedi.

OMÜ: "Yemeğin maliyeti 60 TL"

ÖMÜ yetkilileri de söz konusu zammı doğrulayarak, "Yemek fiyatları 6 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. Normalde bir öğünün maliyeti 60 TL. Bu maliyetin 3’te 1’i öğrencilere yansıtılıyor" açıklamasında bulundu.