BIST 7.767
DOLAR 28,69
EURO 31,19
ALTIN 1.813,95
HABER /  GÜNCEL

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirdi, jandarma operasyonuyla yakalandı

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirdi, jandarma operasyonuyla yakalandı

Antalya'da evinde eroin maddesi üreterek piyasaya süreceği tespit edilen 1 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.

Abone ol

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şb Md.lüğü ve Kepez İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Kepez ilçesinde bir şahsın evinde eroin maddesi üreterek piyasaya süreceğini tespit etti. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 46 kg eroin, 1 adet hassas terazi, 3 adet kurutma tepsisi, 2 adet öğütücü makinesi ve 19 bin 600 TL ele geçirildi. Olayla ilgili ikamet sahibi şüpheli S.Ö. tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin Devlet Başkanı: ABD, Tayvan’ı silahlandırmayı sonlandırmalı!
Çin Devlet Başkanı: ABD, Tayvan’ı silahlandırmayı sonlandırmalı!
Darıca’da çocuklar ara tatilin tadını çıkarıyor, etkinlikler devam ediyor
Darıca’da çocuklar ara tatilin tadını çıkarıyor, etkinlikler devam ediyor
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Gazze'deki ölümlerle ilgili açıklama: Öncelik kendi halkım
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Gazze'deki ölümlerle ilgili açıklama: Öncelik kendi halkım
Hastanede tedavi gören gazeteci Metin Uca'dan kötü haber! Entübe edildi
Hastanede tedavi gören gazeteci Metin Uca'dan kötü haber! Entübe edildi
Bursa'da motosikletle kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Bursa'da motosikletle kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci yemek ücretlerine yüzde 233 zam!
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci yemek ücretlerine yüzde 233 zam!
Tamer Karadağlı'ya bakan övgüsü: Çok başarılı bir tiyatrocu
Tamer Karadağlı'ya bakan övgüsü: Çok başarılı bir tiyatrocu
Afyonspor Altınordu maçı hazırlıkları sürüyor
Afyonspor Altınordu maçı hazırlıkları sürüyor
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 500'e ulaştı
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 500'e ulaştı
Akciğer kanseri sigara kullananlarda geç fark ediliyor!
Akciğer kanseri sigara kullananlarda geç fark ediliyor!
Otoyolda servis ile ticari taksi çarpıştı: 13 yaralı
Otoyolda servis ile ticari taksi çarpıştı: 13 yaralı
Asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal son bilgiyi paylaştı 'Tekten gidecekler' dedi
Asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal son bilgiyi paylaştı 'Tekten gidecekler' dedi