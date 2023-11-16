Evini uyuşturucu imalathanesine çevirdi, jandarma operasyonuyla yakalandı

Antalya'da evinde eroin maddesi üreterek piyasaya süreceği tespit edilen 1 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şb Md.lüğü ve Kepez İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Kepez ilçesinde bir şahsın evinde eroin maddesi üreterek piyasaya süreceğini tespit etti. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 46 kg eroin, 1 adet hassas terazi, 3 adet kurutma tepsisi, 2 adet öğütücü makinesi ve 19 bin 600 TL ele geçirildi. Olayla ilgili ikamet sahibi şüpheli S.Ö. tutuklandı.