Piyasalar yanıyor! Dolar yeni zirveyi denedi Euro'da son durum

Haftanın yeni işlem gününde piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar rekor üstüne rekor kırıyor. TL, dolar karşısında yıl başından beri yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti.

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Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor. Merkez Bankası'nın beş kez faiz artırmasına rağmen yükseliş durulmadı.

Dolar, bugün piyasalarda 28,70 TL'ye kadar yükselerek, rekor kırdı. Euro fiyatları ise, 31 TL'yi aştı. Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,67 TL seviyesindeyken, bugün güne 28,68 TL'den başladı.

Dolar, 15 Kasım'da Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,76 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Euro fiyatları ise, 31 TL'nin üzerinde seyrini sürdürüyor. Euro, bugün sığ piyasada 31,24 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 31,17 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,61 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında yükselişle 104,48 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0838 seviyelerinde hareket ediyor.