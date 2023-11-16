Kılıçdaroğlu ne yapacak belli oldu Ankara'da ilk ziyaretçilerini kabul etti

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yeni bir ofis açtı ve burada ilk ziyaretçilerini kabul etti.

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Ankara'da, iddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ofisin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek süreçte parti çalışmalarını yönlendirmek için kullanılacağı düşünülüyor.

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun ofisi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ofislerine komşu bir konumda bulunuyor.

Söz konusu habere göre, Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisine, salı günü itibariyle milletvekilleri, eski parti yöneticileri ve partililer tarafından ziyaretler yapıldı.

Vakıf veya enstitüye çevirme planı

Ofisin kuruluş amacıyla ilgili yapılan iddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun bu mekanı, bir vakıf veya enstitü oluşturmak amacıyla kullanmayı planladığı belirtiliyor. Bu vakıf veya enstitünün, parti politikalarını desteklemek ve araştırmalar yapmak için bir platform olarak hizmet verebileceği ifade ediliyor.

Yerel seçim detayı

Öte yandan gazeteci Barış Yarkadaş'ın canlı yayında dile getirdiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun bu ofisi, yoksulluğa karşı mücadele gibi konularda araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak ve parti politikalarını desteklemek için bir merkez olarak kullanılabilir nitelikte.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ofis aracılığıyla, yerel seçimler odaklı destek çalışmaları yürütmek istediği ve ziyaretçilere, " Özgür Özel'e destek verin, yalnız bırakmayın, yerel seçime kilitlenin" gibi mesajlar iletmek istediği belirtiliyor