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Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya destek! Hull City'nin sponsoru oldu

Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya destek! Hull City'nin sponsoru oldu

Bisküvi markası McVitie’s, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City’nin sponsoru oldu.

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Murat Ülker'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı pladis bünyesindeki bisküvi markası McVitie's, Acun Ilıcalı'nın Hull City futbol takımına sponsor oldu.

Bu anlaşma ile McVitie's logosu, "Kaplanlar" olarak bilinen Hull City oyuncularının resmi maçlarda ve antrenmanlarda üç yıl boyunca formalarında yer alacak.

Haberlere göre, Yıldız Holding'in sahibi olduğu küresel atıştırmalık şirketi pladis bünyesindeki McVitie's, iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Hull City'nin forma sponsoru oldu.

Bu anlaşma ile McVitie's logosu, "Kaplanlar" olarak bilinen Hull City oyuncularının resmi maçlarda ve antrenmanlarda üç yıl boyunca formalarında yer alacak. Ayrıca, kulübün maçlarını oynadığı MKM Stadyumu'nda ve sosyal medya kanallarında milyonlarca tüketiciye ulaşan McVitie's reklamları da gösterilecek.

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