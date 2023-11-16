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Kar yağışı kapıda tarih belli oldu! Meteoroloji haritayı yayınladı il il uyardı

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Kar yağışı kapıda tarih belli oldu! Meteoroloji haritayı yayınladı il il uyardı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurt genelinde birçok bölgede bugün için kuvvetli yağış alarmı verildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise kar uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Kar yağışı kapıda tarih belli oldu! Meteoroloji haritayı yayınladı il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Kar yağışı kapıda tarih belli oldu! Meteoroloji haritayı yayınladı il il uyardı

Yağışların, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Kar yağışı kapıda tarih belli oldu! Meteoroloji haritayı yayınladı il il uyardı

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor..

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Kar yağışı kapıda tarih belli oldu! Meteoroloji haritayı yayınladı il il uyardı

Rüzgar: Genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor..

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