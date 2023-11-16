2023’te 30 binin üzerinde hayvan tedavi edildi

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, Hayvan Hastanelerinde 2023 yılında 350’si yaban hayvanı olmak üzere 30 binin üzerinde hayvanın tedavi edildiğini açıkladı.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ‘11. Beyaz Önlük Takdim Töreni’ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirildi. Veteriner Fakültesi tanıtım filminin gösteriminin ardından başlayan programda konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, “Ülkemizde 30’un üzerinde veteriner fakültesi var. Sizler ilk 5 içerisinde yer alan fakültedesiniz. Bazen ilk adımlar çok önemli oluyor. Hayatınızda attığınız bu ilk adım, hayatınıza şekil veren adım olacak. Hayatınıza yön verip OMÜ’yü seçtiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, “Fakültemizdeki gelişmiş laboratuvar ve eğitim imkanlarıyla öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunuyoruz. Fakültemiz 5 bölüm ve 23 anabilim dalından oluşmaktadır. Her biri kendi alanında yetişmiş 82 öğretim üyesi ve 33 araştırma görevlisi ile eğitim öğretim süreci yürütülmektedir. Fakültemizde yürütülen ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma çalışmaları oranı ile mevcut veteriner fakülteleri ortalamalarının üzerinde yer almaktadır” diye konuştu.

“30 binin üzerinde hayvan tedavi edildi”

Hayvan Hastanesinin başarılarından da bahseden Dekan Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, “Hayvan hastanemiz 2018 yılından itibaren 7/24 hizmet vermeye başladı. 2023 yılında 350’si yaban hayvanı olmak üzere 30 binin üzerinde hayvan tedavi edildi. Bölgenin tek ve modern hayvan hastanemizde hayatı paylaştığımız canlara hizmetin yanında öğrencilerimizin klinik uygulamalara ve gece nöbetlerine eşlik etmeleri mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca hastanemizde klinik beceri laboratuvarı da bulunmaktadır. Yakın bir zamanda teslim alacağımız yeni fakülte binamız ile eğitim, araştırma ve hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca sizleri de yeni fakülte binamızdan mezun edeceğiz" şeklinde konuştu.