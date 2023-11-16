İlkay Gündoğan, Almanya-Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyor

Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, Türkiye ile oynayacakları karşılaşmanın kendisi için çok özel bir 90 dakika olacağını söyledi.

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Almanya Milli Takımı ve LaLiga ekiplerinden Barcelona formalarını giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İlkay, Almanya-Türkiye maçından, EURO 2024 hedeflerine, Premier Lig günlerinden, Barcelona'da devam eden kariyerine, Süper Lig'den Galatasaray'ın Bayern Münih maçlarına birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan, 21 Kasım Cumartesi günü Berlin'de oynanacak özel maçta Türkiye'ye karşı ilk kez forma giyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Benim için özel bir maç olacak. Türkiye’ye karşı ilk defa oynamak belki de biraz tuhaf olacak. Sonuçta memleketim, ailemin olduğu memleketimiz. Tabii ki Türkiye ile büyük bir bağım var ve hep olacak. Her sene en az bir kez gitmeye çalışırım. Tatillerimi Türkiye’de geçirmeyi çok severim. Çok da arkadaşım var. Cenk Tosun maalesef şu an sakat, çok sık görüştüğüm bir arkadaşım. Kadroda tanıdığım bazı oyuncular var, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu gibi. Sonuçta rakip Türkiye olduğu için benim için çok özel bir maç olacak. 18-19 yaşında profesyonel oldum, her maça da profesyonel anlamıyla çıktım. Her iki taraf da en iyi performansını sahaya koymak isteyecek. Statta atmosferin de çok güzel olacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Biz de takım olarak iyi bir performans sergileyip maçı almak istiyoruz."

İlkay, "Berlin'deki maçta hem Almanların hem de Türklerin destek olacağı tek isim olabilir misin?" sorusuna, "Öyle olacağına emin değilim, sonuçta seyirciler duygusal olacak. Daha önce benim hatırladığım bir Mesut Özil bir de Emre Can, Türkiye’ye karşı Almanya forması giyen Türk asıllı isimler oldu. Onlar da aynısını söylemişlerdi, 'Çok garip bir mücadeleydi'. Benim için de aynısı olacağını düşünüyorum. Sonuçta maç esnasında herkes duygusal olacak, takımını destekleyecek. Onun için öyle büyük bir beklentim yok. İki takım için de güzel bir maç olsun. Hem statta olan hem de televizyon karşısında olan seyirciler güzel bir maç izlesin. Bu herkesi mutlu eder." yanıtını verdi.

Türk Milli Takımı'nın maçlarını da elinden geldiği kadar izlemeye çalıştığını dile getiren yıldız futbolcu, "Her zaman kolay olmuyor. Genellikle aynı zamanda oynadığımız için ancak milli takım maçlarının ve Süper Lig'in özetlerine bakıyorum. Maçların özetlerini izlemeyi seviyorum. Ben ve tüm ailem Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası’na katılmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz. Almanya’da yaşayan milyonlarca Türk olduğu için, Türk insanları için çok güzel olacağını düşünüyorum. Bizim için de çok güzel olacak. Sık sık takip etmeye çalışıyorum, her maç olmasa da Türkiye’yi iyi görüyorum. Yeni hoca ile gerçekten müthiş başladılar. 2’de 2 yaptılar. Hırvatistan deplasmanında 1-0 kazanmak çok iyi bir skor. Türkiye’nin çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası’nda da önemli bir rol oynayabilirler." ifadelerini kullandı.

"Mesut Özil'e benzeyen bir Türk futbolcu varsa ilk isim Arda Güler’dir"

İlkay Gündoğan, Türk Milli Takımında beğendiği isimleri ise şöyle açıkladı:

"Cenk Tosun arkadaşım ve çok iyi bir forvet. Futbol eğitimini Almanya’da gördüğü için bağlantımız daha bir başka. Everton’da olduğunda sık sık görüşüyorduk. Liverpool, Manchester mesafesi fazla değil. Çok sevdiğim bir forvet, maalesef çok büyük sakatlıklar yaşadığı için sık oynayamadı, performansını gösteremedi ama inşallah Avrupa Şampiyonası’na kadar hazır olur. İyi başlayabileceğini düşünüyorum. Arda Güler Real Madrid’e gitti, çok yetenekli futbolcu. Hatta burada Antonio Rudiger ile bazen konuşuyoruz. O da Arda'yı çok beğeniyor, tabii fiziksel olarak eksiklikleri var. İki sakatlıkla Real Madrid dönemine çok iyi başlamadı ama çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hatta Mesut Özil de aynı şeyi söylemişti. Mesut Özil'e benzeyen bir Türk futbolcu varsa ilk isim Arda Güler’dir. Onun geleceğini parlak görüyorum. Premier Lig dönemimde Çağlar ile sık sık karşı karşıya geldik. Hem futbolcu hem de karakter olarak çok sevdiğim bir kardeşim. Şimdi de Atletico Madrid’de. Çok beğendiğim bir defans oyuncusu."

"Nagelsmann'ın bize taktiksel anlamda büyük katkısı oldu"

Alman Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Julian Nagelsmann ile henüz 2 maça çıktıklarını ve bu değişimin takıma olumlu yansıdığını belirten deneyimli futbolcu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nagelsmann'ın bize taktiksel anlamda büyük katkısı oldu. Çok genç olmasına rağmen çok zeki, çok akıllı, taktiksel anlamda kendisini çok geliştirmiş bir teknik direktör. Başarıları da ortada. Bayern Münih’i genç yaşta şampiyon yapmak, o büyük futbolcularla her gün idman yapmak onun için de büyük bir tecrübe oldu. Aynı şekilde milli takımda da devam etmek istiyor. Başlangıcımız çok iyiydi. ABD'deki maçlar biraz tuhaftı ve yorucuydu. 10 günlük boşlukta Avrupa’dan ABD’ye gitmek, saat değişikliği bizi bayağı yordu. Orada iki maç oynayıp geri dönmek de iyi bir tecrübeydi. Daha da iyi olacak, vaktimiz var. Hem Türkiye hem de sonrasındaki Avusturya maçını en iyi şekilde oynayıp mart ayında yeniden bir araya geleceğiz. Avrupa Şampiyonası’na hazır bir şekilde başlamak istiyoruz."

İlkay Gündoğan, "2014’ün Dünya Şampiyonu Almanya, 2018 ve 2022’de gruplardan çıkamadı. EURO 2020’de ise son 16 turunda elendi. Almanya'nın bu son turnuvalardaki düşüşünün sebepleri neler?" sorusunu, "Çok zor bir soru. Cevabı olsaydı zaten belki de kendi katkımla takıma yardım edebilirdim. Sonuçta bir jenerasyon değişikliği oldu. Hele 2014 Dünya Kupası’ndan sonra Philipp Lahm ve Klose gibi çok önemli isimler milli takımı bıraktı. 2016 ve 2018’de de aynı şekilde. Her turnuva sonrasında yeni jenerasyon, yeni oyuncular, yeni teknik direktör. Joachim Löw, Hansi Flick, şimdi Julian Nagelsmann. Bu tabii bizim aleyhimize oldu. Bunlar futbolda olan şeyler. Sonuçta biz istediğimiz performansı sergileyemedik. Alman Milli Takımının tarihinde belirli bir standart ve beklentiler var. Maalesef o beklentilerin altında kaldık. Bu kendi suçumuz. Onun için inşallah önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası’nda bir fark ortaya koyabiliriz. Hatta yarı final, finale kadar inşallah çıkabiliriz. Hedefimiz bu." şeklinde yanıtladı.

Deneyimli futbolcu, Alman Milli Takımında şampiyonluk hedefinin konuşulup konuşulmadığı yönündeki bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Şampiyonluk çok fazla konuşulmuyor. Çünkü geçen turnuvalardaki başarısızlıklar belli. Beklentilerin bayağı altında kaldığımız için şimdilik şampiyonluktan konuşmuyoruz. Bizim ilk hedefimiz idmanlarda çalışıp, kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp turnuvaya iyi başlamak. İyi başladıktan sonra performansımız ortada olacak, onun da bize öz güven vereceğini düşünüyorum. Ondan sonra limitin olmadığını düşünüyorum. Turnuvaya iyi başladıktan sonra böyle kaliteli bir kadro için limit olmadığını düşünüyorum. Almanya’daki 2006 Dünya Kupası’nı hatırlıyorum, 15-16 yaşındaydım. Çok heyecanlı geçti, dünyanın değişik ülkelerinden insanlar Almanya’ya geldi. Öyle bir atmosferde futbol oynamak, futbolu sevmek, yaşamak bambaşka bir duyguydu. Ona benzeyen bir atmosfer bekliyorum. Avrupa’nın en değişik ülkelerinden insanlar Avrupa’da buluşup, hem maç izlemek hem de futbolla eğlenecekleri bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Ev sahipliği bizde olduğu için eğer iyi ve başarılı bir turnuva oynarsak bu atmosferin daha güzel olacağını düşünüyorum. Tabii ki hedefimiz bizi destekleyen insanları mutlu etmek. Futbolda performansınla seni sevenleri mutlu etmekten daha güzel bir duygu yok."

"İnşallah EURO 20204'te Türkiye ile aynı gruba düşmeyiz"

İlkay Gündoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'teki favorilerini ise şu sözlerle açıkladı:

"Favori gördüğüm takımlar Fransa, Fransa’nın kadrosu çok iyi. Her pozisyonda 2-3 tane dünya çapında oyuncu var. Ondan sonra İngiltere. İngiltere de hemen hemen aynı. Çok iyi futbol oynuyorlar, çok hazır bir şekilde geleceklerini de düşünüyorum. Onların arkasından Portekiz, İspanya gibi takımlar ve bizi de saymak istiyorum. İnşallah Türkiye de olabilir. Sevinirim yani. Seve seve izlerim. Almanya hariç, desteklediğim takım tabii ki Türkiye. İnşallah EURO 2024'te Türkiye ile aynı gruba düşmeyiz. İhtimali var mı tam bilmiyorum ama inşallah düşmeyiz. Belki bizim için artık yarı final veya final güzel olur aslında. Favori takımların bunlar olacağını düşünüyorum."