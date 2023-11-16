Akaryakıtta dev anlaşma! Petrol Ofisi, BP Türkiye'yi satın alıyor

Akaryakıt sektöründe dev satış. Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye ayağını satın alıyor. Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamada şirketin BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağı açıklandı.

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Petrol Ofisi Grubu BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu. BP'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri A.Ş. ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan ve kapanışı düzenleyici kurumun onayına tabi olan işlemin bedeli açıklanmadı.

Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake konuyla ilgili, "Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu da; “Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olan satışın 2024'te tamamlanması bekleniyor.