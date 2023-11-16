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Aydın Söke’de üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Aydın Söke’de üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde N.D., V.A., İ.S.Y., Ö.K. ve N.B.K. isimli 5 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar kubar esrar, metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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