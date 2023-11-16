İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas lideri Heniyye'nin evini bombaladı! Gazze katliamında 41. gün

İSRAİL ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde saldırılarının 41. gününde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evine hava saldırısı düzenledi. Gazze'de ölenlerin sayısı 11 bini aştı. İsrail Gazze'nin şehir merkezini vurdu onlarca ölü var... İşte Gazze'den son haberler...

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İsrail, 41. gününde de Gazze'de katliama devam ediyor. İsrail Ordusu, HAMAS'ın siyasi lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki evini vurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Heniyye'nin Gazze Şeridi'ndeki evini bombaladığı ifade edildi.

Hamas lideri Gazze dışındaymış!

Saldırı anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu evin zaman zaman "Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası" olarak kullanıldığı iddia edildi. Yerel kaynaklar, Hamas lideri Heniyye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.

11:45 Gazze şehir merkezi vuruldu, onlarca ölü var

Filistin Haber Ajansı, "İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 50'ye yakın kişi öldü, onlarcası yaralandı" haberini okuyucularına duyurdu.

11:40 Ölenlerin sayısı 11 bin 500'e çıktı! 4 bin 710'u çocuk

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 500'e ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlar arasında 4 bin 710 çocuk, 3 bin 160 kadının olduğu aktarıldı. Saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde ölen sağlık çalışanları sayısının 200'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 51 gazeteci ve 22 sivil savunma çalışanının da yaşamını yitirdiği ifade edildi.

11:10 Biden: Savaş Hamas öldürmeye son verince bitecek

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin meselesinde iki devletli çözümün "nihai cevap" olduğu düşüncesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini söyledi. Biden, "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Ne zaman duracak? Bence Hamas artık İsraillileri öldürme, taciz etme ve onlara korkunç şeyler yapma kapasitesine sahip olmadığında duracak." şeklinde konuştu.

07:30 İsrail ordusu ölen iki askerin ismini açıkladı

IDF, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürülen iki askerin isimlerini açıkladı. Ölen askerlerin Kibbutz Bahan'dan 22 yaşındaki Yüzbaşı Asaf Master ve Kudüs'ten 22 yaşındaki Yüzbaşı Kfir Itzhak Franco olduğu belirlendi. İki subay, Zırhlı Kolordu'nun 401'inci Tugayında görev yapıyordu.