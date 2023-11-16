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THY ABD'nin o şehrine artık direkt uçacak!

THY ABD'nin o şehrine artık direkt uçacak!

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'na direkt uçuş başlatarak ABD'deki 13. uçuş noktasına ulaştı.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketinin Detroit'e ilk uçuşunu yapan uçağı havalimanında geleneksel su takı ile karşılandı.

Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'nda, THY yöneticileri ve yerel yetkililerin katıldığı karşılama etkinliği düzenlendi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, törende yaptığı konuşmada, Detroit destinasyonunun şirket için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'u Detroit ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz, seyahat, iş ve kültürel keşif fırsatları sunuyoruz. İki büyük şehrimizi, İstanbul ve Detroit'i birbirine daha da yaklaştırdık. Benzersiz uçuş ağımızla yolcularımıza dünyayı keşfetme imkanı tanırken en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Güzel ülkemiz Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak dünyadaki tüm havayollarından daha fazla ülkeye ulaşıyor, sürekli genişleyen ağımıza Detroit gibi yeni destinasyonlar ekleyerek, dünyanın dört bir yanındaki insan ve kültürleri birleştirmek olan temel misyonumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz."

Detroit uçuşları, 15 Kasım itibarıyla Boeing 787-9 ile pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı olarak İstanbul Havalimanı ile Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı arasında gerçekleştirilecek. İstanbul-Detroit seferleri, 25 Aralık itibarıyla haftada dört gün olarak icra edilecek. Detroit uçuşlarıyla birlikte THY uçuş ağını 345'e ulaştırırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise destinasyon sayısını 13'e yükseltti.

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