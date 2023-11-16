İsrail’in Şifa Hastanesi’ne yönelik iddiaları yalan çıktı: Biden yine İsrail'i savundu

İsrail ordusu, dün baskın gerçekleştirdiği Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’nde yaptığı 17 saatlik aramanın ardından yayınladığı videoda, hastanenin Hamas'ın karargahı olduğunu gösterecek ya da hastanede tünel ağı olduğu iddiasını destekleyebilecek herhangi bir kanıt yer almadı.

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İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) dün sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi’ne gerçekleştirdiği baskın 17 saat sürdü. İsrail ordusu, baskının ardından Hamas’a yönelik iddialarını desteklemek amacıyla askerlerin hastanede çektiği videoyu paylaştı.

Ancak İsrail yönetiminin daha önce hastanenin altında Hamas’ın tünel ağı bulunduğuna dair iddiasını destekleyecek nitelikte hiçbir kanıta rastlanmadı. 7 dakikalık videoda, Hamas’a ait olduğu iddia edilen makineli tüfekler, çeşitli ekipmanlar ve bir bilgisayar yer aldı. Bir MR cihazının arkasındaki silahlar gösterildi.

Videoda, Hamas’ın hastaneyi komuta merkezi veya üs olarak kullandığına dair iddiaları doğrulayacak kareler yer almadı. Videonun altında yer alan açıklamada hastanede “komuta merkezi” bulunduğu belirtilse de söz konusu iddiayı destekleyecek nitelikte görüntüler paylaşılmadı.

Şifa Hastanesi'nde komuta merkezi olduğunu ispatlayamayan İsrail ordusunun paylaştığı videonun ardından Hamas’tan yapılan açıklamada ise İsrail’in iddiaları “açıkça yalan ve ucuz propaganda” olarak nitelendirildi.

İsrail’in Şifa Hastanesi iddiaları yalan çıktı

İsrail ordusundan dün baskına dair yapılan ilk açıklamada, “İstihbarat bilgilerine ve operasyonel gerekliliğe dayanarak İsrail Savunma Kuvvetleri, Şifa Hastanesi'ndeki belirli bir alanda hassas ve hedefli bir operasyon yürütüyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Hastanede Hamas’a ait komuta merkezi olduğu iddia edilen açıklamada, tüm Hamas mensuplarına "teslim ol" çağrısı yapıldığı belirtilmişti.

Ayrıca hastanede Hamas mensuplarına da rastlanmazken, İsrail Ordu Radyosu ise dün baskından saatler sonra yaptığı açıklamada hastanede İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti olmadığını aktarmıştı.

Gazeteciler Biden'ı köşeye sıkıştırdı! Yine İsrail'i savundu

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin "karargah" olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in burayı basmasını, bu ülkenin söylemleri üzerinden savundu.

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda bir gazeteci, Biden'a, önceki gün yaptığı "Hastaneleri korumalıyız." açıklamasını hatırlatarak, İsrail'in Şifa Hastanesini basmasının "gerekçeli olup olmadığını" sordu.

"İsrail hastaneyi basmadı"

Biden, bunun üzerine, hastanenin "karargah" olduğunu ispatlayamayan İsrail'in eylemini savunarak, "Hamas, askerlerini ve karargahını hastanenin altında saklayarak savaş suçu işliyor. Bu bir gerçek. Olan bu." iddiasında bulundu.

İsrail'in yaptığını "baskın" olarak nitelemeyi reddeden Biden, "İsrail (hastaneye) büyük sayıda askerle gitmedi, burayı basmadı, her şeyi dağıtmadı. Sadece silah taşıyan askerlerle buraya girdi." ifadelerini kullandı.

"Karargah" iddiaları konusunda ne tür kanıtlar gördüğünü açıklayamadı

Bunun üzerine bir gazeteci, Biden'a "Hamas'ın Şifa Hastanesinin altında karargahı olduğuna dair ABD'nin ne tür kanıtlar gördüğü hakkında detay verebilir misiniz?" diye sordu.

Biden ise "Hayır söyleyemem. Bunu size söylemeyeceğim." yanıtını verdi.

Gazetecinin "Bildiklerinizin doğruluğu konusunda emin misiniz?" sorusu üzerine ise Biden, "evet" dedi.

Biden, İsrail'in hastane baskınına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Özür dilerim, bugün biraz meşguldüm ama her şeyi görmedim. Ama gördüğüm şu ki bunu henüz teyit edemedim, ekibimden bunu yanıtlamasını istedim. Ancak (Şifa Hastanesinde) olan, oraya kuvözler getirildi. Hastanedeki insanlar için başka yardımlar getirildi ve doktorlara verildi. Bana doktorlar ve hemşirelere zarar görmemeleri için bir fırsat sunulduğu söylendi."