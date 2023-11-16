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Ümraniye Belediyesi'nden örnek davranış, üniversite öğrencilerine 750 TL eğitim desteği

Ümraniye Belediyesi'nden örnek davranış, üniversite öğrencilerine 750 TL eğitim desteği

Ümraniye Belediyesi, üniversite eğitimi alan ve ikametgahı ilçede bulunan 593 gence aylık 750 TL eğitim desteği verecek. 10 ay boyunca devam edecek eğitim desteği yaklaşık 4,5 milyon lirayı bulacak.

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Ümraniye Belediyesi, sosyal desteğe kayıtlı ailelerin üniversitede eğitim gören çocuklarına aylık ‘aile öğrenci desteği’ kapsamında 750 TL’lik eğitim yardımı verecek. 10 ay boyunca devam edecek olan eğitim desteğinden ailesi ya da öğrencinin kendisinin ikametgahı Ümraniye’de bulunan üniversiteli gençleri kapsamakta. 2023-2024 eğitim öğretim yılında destek almayı hak kazanan 593 öğrenci 750 TL’lik destekten faydalanacak. 10 ay boyunca düzenli olarak yapılacak eğitim desteği yaklaşık 4,5 milyon lirayı bulacak. Bunun yanı sıra ilk kez üniversiteli olup da ikametgahı ilçede bulunan öğrencilere de tek seferlik 7 bin TL eğitim desteği verilmekte.

“Gençlerimizin her zaman yanındayız”

Eğitim desteği ile ilgili gençlere seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak eğitim, kültür ve spor alanında her zaman gençlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. İlk kez üniversiteli olan gençlere 7 bin TL destek verdiğimiz gibi üniversitede eğitim almaya devam eden 593 gencimize de her ay düzenli 750 TL’lik eğitim desteğimizi sürdürüyoruz. İnşallah derslerindeki başarılarla da hepimizin yüzünü güldürecekler. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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