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İzmir'de seyir halindeki metro raydan çıktı, duvara çarptı!

İzmir'de seyir halindeki metro raydan çıktı, duvara çarptı!

İzmir’de metro aracı seyir halindeyken raydan çıkaran duvara çarptı.

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İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildi.

İzmir Metro A.Ş. açıklama yaptı

 İzmir Metro A.Ş., Bornova'da meydana gelen metro kazasında yaralanan olmadığını ve kazaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir seferler olacak şekilde devam etmektedir.

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