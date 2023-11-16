Deniz Öncü, Moto3'ün Katar ayağında yarışacak!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Katar ayağında piste çıkacak.

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Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın 19. yarışı Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenecek.

Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk üçü hedefleyen Deniz Öncü, yarın serbest antrenmanlara katılacak. Milli motosikletçi, 18 Kasım Cumartesi günü sıralama turlarında en iyi zamanı yapmaya çalışacak. 18 turluk yarış ise 19 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Deniz Öncü, şampiyonada pilotlar klasmanında 5. sırada yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli motosikletçi, "Malezya ayağı beklenmedik bir şekilde sona erdi. Katar'da zafer için mücadele edecek kadar güçlü olduğumu hissediyorum. Düzlüklerin zayıf noktamız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden viraj alırken elimden gelenin en iyisini yapmam gerekecek. Yeniden savaşmaya hazırız ve Lusail'de hafta sonunun tadını çıkaracağız." ifadelerini kullandı.