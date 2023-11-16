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Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilogram kokain ele geçirildi.

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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin bulunduğu tırı otoban gişelerinde durdurdu.

Tırda yapılan aramalar sonucu 10 kilogram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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