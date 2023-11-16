Kadıköy’de yıkılmayı bekleyen bina hırsızlara mesken oldu

Kadıköy’de yaklaşık bir senedir yıkılmayı bekleyen binada dairelerin kapı ve camları söküldü. Boş binaya defalarca hırsız girince durum polis ekiplerine bildirildi. Bina içerisinde bulunan çöpler çevreye kötü koku yayınca mahalleli ise duruma tepki gösterdi.

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Kadıköy’de yaklaşık bir yıl önce kentsel dönüşüme giren ve hala yıkılmayı bekleyen Akyıldız Apartmanı’nda bazı dairelerin camları ve kapıları söküldü. Apartmanda 5 kişinin müteahhit ile hala anlaşmaya varmadığı ifade edilirken, boş kalan binaya hırsızlar dadandı. Birçok eşyası hırsızlar tarafından çalınan Kadri Kaleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde çalışma yaparak ayrıldı. Mahalle sakinleri ise binadan yayılan kötü kokular nedeniyle durumdan şikayetçi oldu.

Aynı daireye 3 defa hırsız girdi



Akyıldız Apartmanı'nda kapısı kilitli daireye 3 defa hırsız girdi. Daire sahibi Kadri Kaleli, müteahhit ile anlaşmazlık yaşadığından dolayı dairesini kentsel dönüşüme vermediğini ifade etti. Kaleli, binada bazı dairelerin camları ve kapıları söküldüğü için apartmana hırsızların ve madde bağımlılarının girdiğini ifade etti. Binada oluşan pislik nedeniyle sokağı kötü koku sardı.

“Kokudan durulmuyor açık lağım haline geldi”



Dairesine hırsız giren Kadri Kaleli, “Yaklaşık bir yıl oldu anlaşma, bir müteahhit ile anlaşma sağlanmaya çalışıldı ama başka müteahhit daha çıktı. Kat maliklerinin bazıları müteahhit ile anlaştı öbürleri ise diğer müteahhit ile anlaştı. Ben de kararsızdım tıkandık kaldık. Fakat bazı kat malikleri daireleri sökmeye başladılar. Daireler sökülünce hırsızlar gelmeye başladı. Benim katıma hırsız girdi. Tüm bunlar elektrik su kesilmeden oldu, yıkılma kararı alınmamıştı. Burada kokudan durulmuyor açık lağım haline geldi” dedi.