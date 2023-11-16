Meteoroloji uyarmıştı, Afyonkarahisar’da şiddetli yağış rüzgarla birlikte etkili oldu

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrası Afyonkarahisar’da beklenen sağanak yağış öğle saatlerinde başladı.

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Afyonkarahisar kent merkezinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin hafta başında yaptığı uyarılan sonrası beklenen yağış öğle saatlerinde başlarken, rüzgarında şiddeti ile yağış etkili oldu.



Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için boş buldukları balkon ve tente altlarına sığınırken, yanlarında şemsiyeler ile sokağa çıkanlar ise rüzgarın şiddetinden dolayı şemsiyeleri katlanınca yağıştan nasiplerini alarak ıslandılar. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için giysilerini kafalarına geçirerek kaçışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu. Olumsuzluklara rağmen vatandaşlar yağışı beklediklerini ve özellikle uzun süredir yağışsız geçen kurak dönemin ardından yağmurun yağmasını ‘bereket’ olarak nitelendirdiler.