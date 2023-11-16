Meral Akşener 'defolup gitsinler' demişti! İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Genel Başkan Meral Akşener’in “Defolup gitsinler!” dediği isimlerden biri olduğu iddia edilen Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti. Berker istifayı sosyal medya hesabından duyurdu.

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralılara ve Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğünden partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Beker, Türk milletine ve Ankara'ya azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.