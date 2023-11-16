16 Kasım "Dünya Fast Food Günü"! Türkiye’nin favorisi döner oldu

Trendyol Yemek, 16 Kasım “Dünya Fast Food Günü” nedeniyle Türkiye’nin 1 yıllık fast food siparişi sonuçlarını paylaştı.

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Trendyol Yemek'ten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının başından bugüne kadar 87 milyon adet fast food siparişi verilirken en çok sipariş verilen ay olarak ekim ayı öne çıktı. Trendyol Yemek uygulamasından bu yıl en çok sipariş verilen fast food ürünü yüzde 21’lik oran ile döner oldu. Döneri burger, pizza, çiğ köfte, kebap, sokak lezzetleri, pide ve lahmacun takip etti.

Trendyol Yemek’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye yüzde 74 oranla fast food tercih ediyor. Verilere göre yüzde 18 ile döner birinci sırada yer alırken sıralamada yüzde 13 ile burger, yüzde 10 ile pizza, yüzde 7 ile çiğ köfte, tavuk, kebap ve yüzde 6 oran ile pide & lahmacun, sokak lezzetleri yer alıyor.

Trendyol Yemek verilerine göre, en yoğun sipariş verilen saatler 17.00-20.00 saatleri olarak ortaya çıktı. En çok sipariş veren iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Ankara Çankaya, İstanbul Pendik ve İstanbul Ümraniye en çok sipariş veren ilçeler oldu. İstanbul ilçelerinde ise Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Esenyurt, Beylikdüzü, Maltepe, Üsküdar ve Bağcılar’ın tercihi burger olurken Beykoz ve Pendik döneri tercih etti.

Trendyol Yemek uygulamasında fast food ürünleri satan satıcılar, geçen yıla göre yüzde 8,22 artış gösterdi.

Trendyol Yemek uygulaması ister zincir restoranlardan ister mahallenin lokal restoranlarından sipariş verilerek istenilen lezzetin kapıya kadar gelmesini sağlıyor. Hızlı ve sıcak teslimat yaparak dumanı üzerinde yemekleri kullanıcılara ulaştıran Trendyol Yemek, yedikçe indirim, flaş ve kuponlar olmak üzere çeşitli yelpazede indirimleri kullanıcılarına sunuyor. Semtin yıldızı özelliği ile bölgelerinde en iyi restoranları filtreleme imkânı tanıyan Trendyol Yemek ayrıca favori restoranlar özelliği ile sevdiği restoranları kaydedebilme özelliği ile öne çıkıyor.