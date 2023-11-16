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Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’nin en önemli kayak turizmi merkezlerinden biri olan Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ne yılın ilk karı yağdı.

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Bolu’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyaza bürüdü. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Ayrıca hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonu devam edeceği öğrenildi. Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin metre rakımda bulunan önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ve otellerin çatıları ince kar örtüsüyle kaplandı.

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