Kocaeli'de durdurulan 2 farklı araçtan 11 düzensiz göçmen çıktı, 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan 2 farklı araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin 2 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis ekiplerince şüphe üzerine Körfez ve İzmit ilçelerinde iki farklı araç durduruldu. Araçlarda yapılan arama ve kimlik kontrolünde 11 düzensiz olduğu tespit edildi.



Yapılan işlemlerin akabinde düzensiz göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Olaya ilişkin C.Ş ve A.E isimli şahıslar gözaltına alındı. 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.