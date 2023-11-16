Limak Şirketler Grubu, Karayipler'de havalimanı ihalesine girecek!

Limak Şirketler Grubu, Turks ve Caicos Adaları Havalimanları Otoritesi'nin ülkedeki Howard Hamilton Uluslararası Havalimanı (HHIA) için düzenlediği ihaleye yeterlilik başvurusu yaptı.

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Gruptan yapılan açıklamaya göre, halihazırda işlettiği Kosova ve Senegal Uluslararası havalimanlarının yanı sıra birçok ülkede havacılık faaliyetlerini sürdüren Limak Şirketler Grubu, son dönemde Türk bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırmak için yeni stratejik adımlar atıyor.

Grup son olarak, Turks ve Caicos Adaları Havalimanları Otoritesi'nin, ülkedeki Howard Hamilton Uluslararası Havalimanı için düzenlediği ihaleye yeterlilik başvurusu yaptı.

Teklifler 2024'ün ilk çeyreğinde

Karayipler'in, büyük turizm merkezlerinden biri olan Turks ve Caicos Adaları'nda yapılacak projeyle havalimanının renovasyon ve genişletilmesi yapılacak.

Projenin ihalesinde ön yeterlilik şartlarını sağlayan şirketler, 2024'ün ilk çeyreğinde teklif verecek. "Yap-işlet-devret" modeli ile hayata geçirilecek projede ihaleyi kazanan şirket, havalimanını 30 yıl işletecek.

Yılda 1 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanı, kapasite artırım çalışmaları sonrası 2 milyondan fazla yolcu ağırlaması hedefleniyor.

Yapılacak yatırımlar arasında 4 yolcu köprülü 25 bin metrekare yeni terminal binası, çok katlı kapalı otopark ve 35 bin 600 metrekare alanda apron düzenlemesinin yanı sıra pist ve araç yollarının genişletilmesi yer alıyor.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmesine yer verilen Limak Şirketler Grubu Birleşme ve Satın Almalardan sorumlu Kurumsal Finansman Grup Başkanı Kerem Güzel şunları kaydetti:

"Stratejik sektörlerimiz arasında olan terminal ve havalimanı işletmeciliği alanında, uluslararası arenada bayrağımızı farklı coğrafyalara taşımaya devam edeceğiz. Uzak Doğu ve Güney Amerika yakın dönemde ilgili olduğumuz pazarlar arasında. Özellikle büyüme potansiyeli yüksek ve de sektördeki bilgi ve tecrübemiz sayesinde operasyonel ve finansal açıdan verimliliğine katkıda bulunabileceğimiz havalimanlarını, ileriki dönemlerde portföyümüze katmak için çalışacağız."