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Sakarya Çam Dağı'nda eşsiz sonbahar manzarası görenleri hayran bıraktı

Sakarya Çam Dağı'nda eşsiz sonbahar manzarası görenleri hayran bıraktı

Sakarya’nın 900 rakımlı Çam Dağı, sonbahardaki renk cümbüşüyle hayran bırakıyor. 4 mevsim farklı güzelliklere sahip olan dağda oluşan renk tonları eşsiz manzara eşliğinde yolculuk fırsatı sunuyor. Sonbaharla birlikte yeşil, sarı ve kızılın tonlarına bürünen bölge havadan görüntülendi.

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Kocaali ve Hendek ilçesi arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yapraklarını dökmeye başladı.

Kestane, çam ve gürgen ağaçlarının sararan yapraklarıyla oluşan yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonları görenleri adeta hayran bırakıyor. Büyüleyici sonbahar güzelliğinin yaşandığı bölgede sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunan Çam Dağı havadan da görüntülendi.

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