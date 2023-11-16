Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları başladı

Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları, serbest stilde Yozgat'ta başladı.

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Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Açılışta konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sporcuları tebrik ederek başarı diledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman da 19 Kasım'a kadar sürecek müsabakalara 14 serbest, 14 grekoromen takımdan yaklaşık 550 sporcu ve antrenörün katıldığını belirterek, "Süper Lig müsabakaları güreşin zirvesi. Burada en güçlü kulüplerimiz yarışıyor. Burada yarı finale kadar müsabakalarımız devam edecek." dedi.

Salman, final müsabakalarının daha sonra başka bir ilde yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"2024 Paris Olimpiyatları için hazırlanıyoruz. Buradaki sporcuları nasip olursa orada da izleme fırsatı bulacağız. Güreş ailesi olarak sporcularımızın arkasında durarak antrenörlerimizi destekleyerek baraj maçlarını bitirdikten sonra olimpiyatlara tüm kotaları alarak gitmek istiyoruz. Orta vadeli programlarımız hazır, başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri olarak faaliyetlerimizi organize ediyoruz. Olimpiyatlarda ülkemizin, bayrağımızın şanına şöhretine yakışır mücadele ederek, altın madalyayla, olimpiyat madalyalarıyla ülkemize dönüş yapacağız."

Konuşmaların ardından serbest stilde müsabakalar başladı.

Grekoromen stilde müsabakalar 18-19 Kasım'da yapılacak.