Çalışma Bakanı: Türkiye'de aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu belirterek, “Bu kapsamda, ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” dedi.

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TÜRK-İŞ ekim ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 13 bin 648 lira, yoksulluk sınırını 44 bin 573 lira olarak hesapladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu belirterek, "ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Bakan Vedat Işıkhan'a açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan vatandaşların sayısıyla ilgili 3 soru yöneltti. İşte Güler'in soruları...

Ülkemizde açlık sınırı altında kaç kişi var?

- Sayın Bakan'a dünyada tahminen 214 milyon çalışanın aşırı yoksulluk içinde yaşadığını sunumunuzda ifade ettiniz. Dünyayı tahmin ettiğinize göre Ülkemizde çalışıp aşırı yoksulluk içinde yaşayan sayısı kaçtır?

- Açlık sınırı altında kaç çalışan ücretli bulunmaktadır?

Bakan Işıkhan yazılı cevap verdi

CHP Milletvekili Gürer'in sözlü sorularına, Bakan Işıkhan yazılı cevap verdi. Işıkhan Türkiye'de asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde, asgari ücret net 11.402,32 TL olup; bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” dedi.