İkinci MTV'yi ödemeyen yandı! Trafik cezası, TV ve vergilerin gecikme faizine zam geldi
Hükümet Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için bu yıla mahsus Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iki kez alınmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, yapılan itirazı reddetti. AYM , ikinci vergiyi kaldırır beklentisinde olanlar ikinci MTV'yi ödemedi. Gecikme faizi binmeye başladı. İşte o kişilere yeni bir kötü haber geldi...
Trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi kamu alacaklarına ödenmeyen borçlar, Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğle birlikte daha yüksek bir maliyetle karşılaşacak.
14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.
Bu artış, TÜİK'in enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ek olarak devlete karşı ödenmesi gereken vergi borçlarına uygulanacak.
Yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlarda geçerli olacak olan bu oran, özellikle trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde belirlendi.