BIST 7.764
DOLAR 28,69
EURO 31,19
ALTIN 1.814,35

İkinci MTV'yi ödemeyen yandı! Trafik cezası, TV ve vergilerin gecikme faizine zam geldi

|
İkinci MTV'yi ödemeyen yandı! Trafik cezası, TV ve vergilerin gecikme faizine zam geldi

Hükümet Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için bu yıla mahsus Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iki kez alınmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, yapılan itirazı reddetti. AYM , ikinci vergiyi kaldırır beklentisinde olanlar ikinci MTV'yi ödemedi. Gecikme faizi binmeye başladı. İşte o kişilere yeni bir kötü haber geldi...

İkinci MTV'yi ödemeyen yandı! Trafik cezası, TV ve vergilerin gecikme faizine zam geldi

Trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi kamu alacaklarına ödenmeyen borçlar, Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğle birlikte daha yüksek bir maliyetle karşılaşacak.

17
İkinci MTV'yi ödemeyen yandı! Trafik cezası, TV ve vergilerin gecikme faizine zam geldi

14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.

27
İkinci MTV'yi ödemeyen yandı! Trafik cezası, TV ve vergilerin gecikme faizine zam geldi

Bu artış, TÜİK'in enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ek olarak devlete karşı ödenmesi gereken vergi borçlarına uygulanacak.

37
İkinci MTV'yi ödemeyen yandı! Trafik cezası, TV ve vergilerin gecikme faizine zam geldi

Yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlarda geçerli olacak olan bu oran, özellikle trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde belirlendi.

47