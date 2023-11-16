Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'den getirilen hastaları ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya getirilen Filistinli hastaları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ediyor...Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın çabaları sonrası Gazze'den getirilen kanserli hastaların tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde.
Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçi gece yarısı içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu uçaklarla Türkiye'ye getirilmişti.
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