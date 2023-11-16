Gazzeli 27 kanser hastası Türkiye'ye getirildi! Sağlık Bakanı Koca: Küvözdeki bebekleri de getirebiliriz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, hastaların Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Hastaları almak için Mısır'a giden Bakan Koca, hastalarla birlikte Ankara7ya döndü.
Gazzeli 27 hasta ve 13 refakatçi tedavi için Türkiye'ye getirildi. Hastalar, Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Kanser hastalarını almak için bizzat Mısır'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuvözdeki bebeklerin ve diğer kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.
Ambulansa binen bazı hastalarla Bakan Koca'nın yakından ilgilendiği görüldü. Koca, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de Gazze'de başlayan insanlık dramıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, hükümetin tüm birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde Gazzelilerin yanında olmaya, acılarını dindirmeye çalıştıklarını, bu çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.
Sürecin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatının üst düzey yöneticileri, Mısır, İsrail ve Ürdün sağlık bakanları ile birçok kez görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Koca, 22 Ekim'de Sağlık Bakanlığından 20 kişilik bir ekibi, Mısır ve Gazze tarafında fizibilite çalışmaları yapmak üzere ivedilikle bölgeye gönderdiklerini anlattı.