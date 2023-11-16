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Kırıkkale'de asansör parçalarını çalan hırsız yakalandı

Kırıkkale'de asansör parçalarını çalan hırsız yakalandı

Kırıkkale'de apartmandaki 50 bin Türk lirası değerindeki elektronik asansör parçalarını çalan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yuva Mahallesi'nde ikamet eden İ.L.'ye ait bir apartmanın 50 bin Türk lirası değerindeki asansör anakartı ile asansöre ait bazı elektronik parçaları çalan şüpheli B.Ç., polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şehir dışına kaçarken yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan B.Ç., hakkında adli işlem başlatıldı.

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