Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’ya ziyarette bulunan Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze’deki İsrail katliamlarına sert tepki gösteren Bakan Fidan, "Vahim olan Batılı ülkelerin vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir" ifadelerine yer verdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısında konuştu. Gazze'deki İsrail katliamlarına sert tepki gösteren Bakan Fidan, şunları kaydetti:

Bizler bu katliamın son bulması için yoğun çaba harcamaktayız.Gazzeli kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz.

"Ateşkes çağrımızı da yineliyoruz"

Sorunun çözümü iki devlettir. Buradan ateşkes çağrımızı da yineliyoruz. Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç verici. Daha da vahimi Batılı ülkelerin vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir. Batıyı, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum.

İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır.