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Eskişehir'de su içinde kalan engelli simitçinin arabasını vatandaşlar kurtardı

Eskişehir'de su içinde kalan engelli simitçinin arabasını vatandaşlar kurtardı

Eskişehir’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, kentin bazı noktalarında yaşamı zorlaştırırken, biriken sular içinde kalan engelli bir vatandaşa ait bir simit arabasını kurtarmak için çevre halkı el birliğiyle çalıştı.

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Eskişehir’de bugün sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve soğuk hava etkili oluyor. Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesi Santral sokak ile Porsuk Bulvarı Tema Vakfı sokağın birleşimindeki noktada yağıştan dolayı yoğun su birikintisi meydana geldi.

Oluşan su birikintisinin içinde bir simit arabasının kalması dikkat çekti. Çevredeki bazı vatandaşlar ellerine süpürge alarak suları temizlemeye çalıştığı görülürken, engelli aracında olan başka bir kişinin de yağmur sebebiyle tıkanan rögarı sopayla açma çabası göze çarptı.

"Biraz daha yağmur yağarsa sular durağa girecek"

Öte yandan su birikintisinin bazı vatandaşların sokaktan geçişini de güçleştirirken, bölgede taksicilik yapan Akın Işık isimli vatandaş ise biriken sular nedeniyle vatandaşların zorluk yaşadığını söyledi. Yağmurun biraz daha yağması durumunda suların taksi durağına kadar girme tehlikesi olduğunu da belirten Işık, “İnsanlar geçemiyor, üstlerine su sıçrıyor. Biraz daha yağmur yağarsa sular durağa girecek. Bizi zorluyor bu durum. Yolcu almakta güçlük çekiyoruz. Belediyeye telefon ettik, rögarı açmalarını bekliyoruz” dedi.

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