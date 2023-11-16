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Şanlıurfa Haliliye'de ekmek üretim tesisi kuruldu, günde 6 bin ekmek üretilecek

Şanlıurfa Haliliye'de ekmek üretim tesisi kuruldu, günde 6 bin ekmek üretilecek

Haliliye Belediyesi tarafından aşevinin ekmek ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen ekmek üretim tesisinde çalışmalar başladı. Günlük 6 bin ekmek üretileceğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Bir taraftan eser, bir taraftan da vatandaşlarımızın ayağına hizmeti sermenin gayretini yaşıyoruz” dedi.

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Haliliye Belediyesi, günlük 6 bin ekmek üretim kapasitesi olan ekmek üretim tesisini hayata geçirdi. Haliliye Belediyesi bünyesinde, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın direktifleriyle ekmek üretim tesisi kuruldu. Sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından 3 bin 248 vatandaşa ulaştırılan aşevi hizmetinden yararlanan ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını tamamlayan Haliliye Belediyesi, Ekmek Üretim Tesisi ile günlük 6 bin ekmek üretiyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından geç saatlerde başlayan ekmek üretimi, sefer taslarına konulan yemekler eşliğinde sabahın ilk ışıklarıyla hanelere ulaştırılıyor.

‘Üreten belediye’ anlayışıyla Haliliye’ye kazandırılan eser ve hizmetlerle ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ekmek üretim tesisinin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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