BIST 7.792
DOLAR 28,67
EURO 31,16
ALTIN 1.810,55
HABER /  MAGAZİN

Hakan Ural 'ilk defa duydum' dedi Adnan Oktar örgütü detayları seks kasetleri çekilip...

Hakan Ural 'ilk defa duydum' dedi Adnan Oktar örgütü detayları seks kasetleri çekilip...

Gazeteci Emrullah Erdinç, Adnan Oktar örgütüne dair şoke eden açıklamalarda bulundu. Hakan Ural'ın programında konuşan Erdinç, örgüt içinde doğan 12 çocuk olduğunu iddia etti.

Abone ol

Son dönemde Dilan Polat dosyasına dair verdiği bilgilerle dikkat çeken gazeteci Emrullah Erdinç, Hakan Ural'ın programına konuk oldu. Erdinç, Adnan Oktar'a dair yaptığı açıklamalarla Hakan Ural'ı şoke etti. 

Hakan Ural "Vay vay ilk defa duydum" diyerek duydukları karşısında şoke oldu. Emrullah Erdinç Ural'ı şaşırtan şu ifadeleri kullandı:

"Örgütün bilinmeyen noktası örgüt içinde doğan 12 çocuk var. Dini nikahla örgütün ilk üyeleri cinsel birleşme sonucunda 12 çocukları oluyor. Adnan Oktar çocuk sevgisi örgüt sevgisinin önüne geçer diyor ve anne babaları çocuklarından ayırıyor. Normal ilişkiyi yasaklıyor. 12 çocuğu annelerinden uzakta büyütüp işkenceler yapıyor çocuklara... Bu çocuklar en son mahkemeye geldiler anne-babalarını tanımıyorlar ve mahkemede anlattıkların kanım dondu."

5 bin kişiye ait görüntü iddiası

Hakan Ural duydukları karşısında şoke olarak "A aaa inanılmaz bu büyük bomba, bunu ilk defa duydum" diyerek tepki gösterdi.

Emrullah Erdinç ayrıca açıklamasında "Seks kasetleri çekilip şantaj olarak kullanılıyor, kedicikleri siyasilere gönderip otel odalarında kayıt alıyorlar. Örgütün elinde 5 bin kişiye ait görüntü olduğu iddia ediliyor. Bunların çoğu yurt dışında" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü
Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü
Eskişehir'de su içinde kalan engelli simitçinin arabasını vatandaşlar kurtardı
Eskişehir'de su içinde kalan engelli simitçinin arabasını vatandaşlar kurtardı
Şanlıurfa Haliliye'de ekmek üretim tesisi kuruldu, günde 6 bin ekmek üretilecek
Şanlıurfa Haliliye'de ekmek üretim tesisi kuruldu, günde 6 bin ekmek üretilecek
Adıyaman'da yoğun sis sebebiyle konutlar gözden kayboldu
Adıyaman'da yoğun sis sebebiyle konutlar gözden kayboldu
Edirne’de tekne motorlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınmışlardı, 2'si tutuklandı
Edirne’de tekne motorlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınmışlardı, 2'si tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Çalışma Bakanı: Türkiye'de aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok
Çalışma Bakanı: Türkiye'de aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üniversite öğrencisine suyu bedava yaptı
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üniversite öğrencisine suyu bedava yaptı
Limak Şirketler Grubu, Karayipler'de havalimanı ihalesine girecek!
Limak Şirketler Grubu, Karayipler'de havalimanı ihalesine girecek!
Kars’ta tur midibüsü hayvan sürüsüne çarptı, 25 koyun telef oldu
Kars’ta tur midibüsü hayvan sürüsüne çarptı, 25 koyun telef oldu
Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları başladı
Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları başladı
Sakarya Çam Dağı'nda eşsiz sonbahar manzarası görenleri hayran bıraktı
Sakarya Çam Dağı'nda eşsiz sonbahar manzarası görenleri hayran bıraktı