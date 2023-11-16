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İlkay Gündoğan’ın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

İlkay Gündoğan’ın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan’ın menajeri İlhan Gündoğan, basında yer alan Galatasaraylı yöneticilerin İlkay Gündoğan’ın transferi için kendisiyle görüştüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

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İlhan Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlkay’la ilgili birkaç gündür basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor. İlkay, Barcelona’da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

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